Durante todo o mês de abril, as unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande estão realizando ações de sensibilização da população sobre a importância da prevenção, detecção precoce e controle da Hipertensão Arterial. Nesta terça-feira, dia 26 de abril, é lembrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à doença.

As ações consistem no rastreio da doença com aferição da pressão arterial, avaliação antropométrica, circunferência abdominal, palestras e rodas de conversa com orientações dos sinais e sintomas, fatores de risco, uso correto de medicações, práticas de atividade física e alimentação saudável.

Também é feita a identificação e qualificação do cadastro do paciente portador de Hipertensão Arterial com registro dos atendimentos no E-sus e no Cartão de Acompanhamento da Pessoa com Hipertensão Arterial Sistémica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).

Entre os principais fatores que podem levar à hipertensão estão: sobrepeso e obesidade; má alimentação (excesso no consumo de sal); sedentarismo; tabagismo, e, em alguns casos, o fator hereditário (indivíduos com pais hipertensos têm 30% ou mais de chances de também serem hipertensos).

Hipertensão

A pressão arterial é a força que o sangue exerce na parede das artérias, quando essa força está aumentada, as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue sendo denominada Hipertensão Arterial. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9).

Os fatores de risco para Hipertensão Arterial são:

Hábitos alimentares irregulares com elevado consumo de sal e produtos industrializados;

Sobrepeso e obesidade que aceleraram em até 10 anos o aparecimento da hipertensão;

Tabagismo;

Hereditariedade: quem tem o pai ou a mãe com hipertensão tem 30% de chances de se tornar hipertenso. Se a herança é bilateral, o risco da hipertensão aumenta para até 50%. Neste caso, quem é filho de hipertensos deve fazer avaliações médicas periódicas;

Diabetes;