Unigran Capital celebra 15 anos neste dia 26 de abril

Presente na vida de todos aqueles que escolheram viver as melhores experiências, o Centro Universitário Unigran Capital completa seus 15 anos no dia 26 de abril. Com o foco na formação humana, profissional e cidadã, aliado a uma história que se conecta com a vida de milhares de pessoas que alcançaram seus sonhos juntos a Instituição.

Instalada na capital de Mato Grosso do Sul, em 2008, a Unigran Capital trouxe a experiência de 45 anos em Educação Superior da Unigran em Dourados, com inovação, qualidade de ensino e eficiência em gestão. Mesmo com pouco mais de uma década de atuação em Campo Grande, a Instituição surpreende pelas relevantes conquistas que a elege a melhor Instituição de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, de acordo com os índices do IGC e IDD do Ministério da Educação (MEC) pelo 6º ano consecutivo.

A expansão do campus, a criação de novos cursos e a ampliação da infraestrutura são comprovativos do comprometimento do Centro Universitário com a educação e com o desenvolvimento econômico e social da região que, segundo o Pró-Reitor de Ensino e Extensão, professor Vinícius de Oliveira, a instituição continuará a ser uma referência no ensino superior em Mato Grosso do Sul e no Brasil.

“É notável o crescimento da Unigran Capital em pouco mais de uma década de existência. Um marco significativo na história que representa um momento de celebração e reflexão sobre os desafios superados e as conquistas alcançadas ao longo desses anos. A Unigran Capital certamente continuará a investir em tecnologia e inovação, oferecendo aos alunos as melhores ferramentas e recursos para o aprendizado”, confirma o Pró-reitor sobre o futuro da Instituição. “O reconhecimento nacional pelos resultados na área da pesquisa e extensão, mostra que é possível aliar a formação acadêmica à produção de conhecimento e à contribuição para a sociedade, é uma honra fazer parte dessa história”, finaliza.

Ao longo de mais de uma década, a Unigran Capital já obteve o Selo de Responsabilidade Social da Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior) por nove anos consecutivos, ganhou também o selo ‘Empresa Amiga do Jovem Empreendedor’, em 2016 os cursos ficaram entre os melhores do estado no quesito qualificação de professores, segundo o RUF (Ranking Universitário da Folha de São Paulo), obtendo assim, um resultado positivo como melhor Instituição para se graduar.

INOVAÇÕES

A Unigran Capital se destaca pelas inovações tecnológicas sendo parceira do Google for Education, plataforma que possui dezenas de programas e funcionalidades disponíveis para todos os acadêmicos, incluindo Google Classroom, Drive e e-mail com armazenagem ilimitada. No ramo da pesquisa com laboratórios modernos de realidade virtual, publicações em revistas científicas reconhecidas na academia científica, e campos de estágio nas clínicas e escritórios da Instituição com atuação mais próxima da realidade profissional.

Foi a primeira Instituição de Ensino Superior na capital que estava preparada no início da pandemia em 2020 em transformar as aulas presenciais em remotas devido a infraestrutura online e digital do Google for Education, e também foi a primeira a fazer o retorno das aulas presenciais, seguindo todos os protocolos de seguranças, trazendo segurança e comodidade para os estudantes que estavam sentindo falta das aulas práticas e convívio acadêmico.

CUROS PRESENCIAIS

Hoje a Unigran Capital oferece os seguintes cursos presenciais: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis, Design de Interiores; Direito; Educação Física (licenciatura e bacharelado); Enfermagem; Estética e Cosmética; Fisioterapia; Nutrição; Psicologia; Radiologia.