De 1 a 3 de setembro, a UNIGRAN realiza o VII Congresso Interdisciplinar da Saúde, que neste ano tem como tema ‘Novos desafios dos profissionais da Saúde do Século XXI’ e o objetivo de promover um diálogo e debate sobre o enfrentamento dos desafios dos profissionais da saúde. As inscrições podem ser feitas no site: eventos.unigran.br/congressodesaude

CONGRESSO DA SAÚDE

O Congresso de Saúde é um evento tradicional que já ocorre presencialmente há mais de duas décadas, promovido pela Faculdade de Ciências da Saúde da UNIGRAN e, neste ano, devido à pandemia, será on-line, além de ser gratuito e com emissão de certificado. A programação conta com palestra, oficina, mesas-redondas e apresentações de produções científicas, envolvendo os cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Radiologia.

O objetivo do Congresso é discutir o conhecimento integrado em temas atuais para profissionais e acadêmicos e considerando as mudanças na área diante da pandemia. O evento também tem o propósito de propiciar acesso aos temas atuais como a Teleconsulta e Teleatendimentos, Tecnologias no Marketing e na Gestão Digital, Covid-19, Cuidados Paliativos, Avaliação e Diagnóstico Personalizado e Tendências nos Tratamentos Estéticos, com ênfase multi e interdisciplinar, visão humanizada do atendimento nas unidades de terapia intensiva. Além disto, visa possibilitar a publicação de produções científicas, sempre com abordagem atual dos temas relevantes relacionados às profissões da saúde.

A submissão de produções científicas, no formato de resumo estendido, pode ser feita até o dia 15 de agosto, pelo e-mail congressosaude@unigran.br. No site do evento estão disponíveis todas as normas para publicação.

Mais informações: (67) 3411-4136.