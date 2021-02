A UNIGRAN realiza no primeiro semestre de 2021, Jornada Internacional de Psicologia e Saúde Mental em parceria com a Rede Consultoria (Portugal) e Instituto Piaget (Portugal).

O encontro virtual será um ciclo de palestras temáticas nos meses de fevereiro, março, abril e maio, e contará com a participação de professores pesquisadores da Unigran Capital, Unigran Europa, Unigran Dourados e das instituições portuguesas.

Os temas são: Vida Profissional Saudável; Saúde Mental; Saúde Profissional; Planejamento de Carreira; e Trabalhos e Pesquisas em Psicologia e Saúde Mental. O evento tem como objetivo discutir relevantes assuntos relevantes para as áreas.

As inscrições devem ser feitas pelo link. Os participantes receberão certificado. Para assistir, acesse o canal da Rede no Ar no Youtube.

6 de fevereiro/2021 – Abertura Evento e webinar

Vida Profissional Saudável

(11h MS – Brasil | 15h Portugal)

Unigran Capital – Professor Me. Fernando Faleiros

Instituto PIAGET – Professor Dr. João Borges Lopes

Rede Consultoria – Professora Me. Leila Ribeiro

27 de fevereiro/2021 – webinar

Saúde Mental

(11h MS – Brasil | 15h Portugal)

Unigran Capital – Professora Dra. Jucimara Zacarias

Instituto PIAGET – Professor Me. Sérgio Viana

Rede Consultoria Educacional – Professora Me. Anabela Martins

20 de março/2021 – webinar

Saúde Profissional

(11h MS – Brasil | 15h Portugal)

Instituto PIAGET – Professor Doutor João Borges Lopes

UNIGRAN/Dourados: Professor Me. Carlos Valiente Filho

Rede Consultoria Educacional – Economista Rodrigo Brantes

24 de abril/2021 – webinar

Planejamento de Carreira

(11h MS – Brasil | 15h Portugal)

Instituto PIAGET – Professora Me. Constança Seixas

UNIGRAN/Dourados – Professora Me. Letícia Oliveira Silva

Moderadores: Rede Consultoria Educacional – Professora Dra. Ana Maria Carvalho

22 de maio/2021 – webinar

Trabalhos e Pesquisas em Psicologia e Saúde Mental

(11h MS – Brasil | 15h Portugal)

Unigran Capital – Professor Me. Fernando Faleiros

Rede Consultoria Educacional – Professora Me. Leila Ribeiro

Rede Consultoria Educacional – Professora Dra. Ana Maria Carvalho