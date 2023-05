URGENTE: Lula decide indicar Zanin ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que vai indicar em breve o seu advogado pessoal Cristiano Zanin Martins, que o defendeu na Operação Lava Jato, para a vaga aberta na Suprema Corte.

A informação é da CNN Brasil e foi confirmada por fontes da emissora no STF e no Palácio do Planalto.

A vaga no STF se encontra aberta desde a aposentadoria de Ricardo Lewandoswki, que se aposentou do cargo de magistrado da Suprema Corte em abril.