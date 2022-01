A Prefeitura Municipal de Rio Verde, por meio da secretaria municipal de Saúde informa que na tarde desta Quarta-feira (05), foi confirmado o primeiro caso da cepa H3N2 da Influenza A. Com a confirmação, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que os moradores mantenham as medidas de prevenção contra a transmissão do vírus, que incluem o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.

O Secretario Municipal de saúde, Roberto Martins, ressalta que a cidade passa por grande aumento de casos de gripe comum e resfriado, mas agora com a confirmação o do primeiro caso da cepa H3N2 da Influenza A, pedimos que a população se proteja e sigam as regras sanitárias para evitar contaminação tanto pela influenza quanto pela Covid-19″, finalizou o Roberto Martins.