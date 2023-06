Urgente: Zanin, ‘ex-advogado de Lula’ é o novo ministro do STF

Cristiano Zanin foi aprovado na noite desta quarta-feira (21) pelo plenário do Senado, por 58 votos a 18, para a vaga de Ricardo Lewandowski e é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado de Lula já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no final da tarde, por 21 votos a 5, sem abstenção.

Considerando as atuais regras para aposentadoria no STF, com idade-limite de 75 anos, Zanin —que tem 47— poderá ficar no tribunal pelos próximos 28 anos.