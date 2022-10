A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul deu início na segunda-feira (24), à entrega das urnas eletrônicas e materiais de votação/justificativa aos presidentes de mesas receptoras de votos da Capital. Os materiais serão utilizados nas Eleições do próximo domingo, 30 de outubro. Para a capital foram preparadas 2.209 urnas de votação e 207 de contingência, totalizando 2.416 urnas eletrônicas. No estado, foram preparados 6.912 de votação, 1.176 contingência, totalizando 8.088 urnas.