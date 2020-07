Usina de álcool está localizada na zona rural do município de Costa Rica- 384 quilômetros da Capital. Conforme denúncia enviada à PMA (Polícia Militar Ambiental), as queimadas teriam ocorrido às margens das rodovias MS-135 e BR-359, nos dias 23 e 24 do mês passado.

Representantes da empresa se defendem, alegando que o incêndio teria sido criminoso e por isso não apresentaram documentos exigidos pela PMA, no prazo de 10 dias, conforme exigência.

A PMA diz que na ocasião ainda estava aberta a possibilidade de se fazer queima controlada autorizada pelo órgão ambiental, por isso houve a notificação à empresa para fazer suas justificativas, mas não se manifestou e muito menos comprovou que houve incêndio criminosos, por isso a multa de R$ 294 mil, devido a constatação de 294 hectares de canavial destruídos.