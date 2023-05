Usina Rio Pardo inicia produção de açúcar com perspectiva de 107.495 toneladas de VHP

A Usina Rio Pardo anunciou, neste mês, o início da produção de açúcar no mix de produtos. De acordo com a associada da UDOP — União Nacional da Bioenergia, a perspectiva é atingir 107.495 toneladas de açúcar VHP.

Localizada em Cerqueira César (SP), a Usina Rio Pardo considera este momento muito importante, pois representa o resultado de anos de trabalho árduo, dedicação e superação. “Estamos empenhados em produzir açúcar de alta qualidade e seguindo todas as normas, para garantir a satisfação de nossos clientes e a excelência de nossos resultados. Para alcançar este objetivo, contamos com a atitude, dedicação e o empenho de todos os nossos colaboradores e parceiros”, destaca a Usina Rio Pardo.

Safra

Na Usina Rio Pardo, a safra 23/24 teve início no dia 30 de março com a tradicional cerimônia ecumênica que contou com a participação de acionistas, colaboradores e dirigentes, além de representantes de religiões. Com o slogan SUPER-AÇÃO, essa safra representa o novo momento da Usina Rio Pardo, em que existe a perspectiva de aumento de mais de 25% do volume de cana-de-açúcar em relação à safra de 2022.