Usinas de biodiesel da Delta Energia têm aprovação para emitir 209 mil Cbios por ano

Em comunicado antecipado ao Broadcast Agro, a empresa afirma que o resultado está relacionado à certificação e recertificação das unidades, respectivamente, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no âmbito do programa RenovaBio. Juntas, as duas fábricas têm capacidade de produzir 1,6 milhão de litros de biodiesel por dia. A liberação da ANP é válida por três anos.

Para o superintendente de Biodiesel do Grupo Delta Energia, Silvio Roman, a certificação RenovaBio é uma grande conquista. “Com ela, podemos colaborar para a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Essa compensação ambiental contribuiria para ajudar a atingir as metas de descarbonização do Brasil”, afirmou ele, em nota. A empresa também prevê que 2023 será um ano promissor para o segmento, já que, em comparação com o último ano, houve a adoção de um aumento de mistura de biodiesel ao diesel fóssil (de 10% para 12%).

Os processos de certificação e recertificação das usinas do Grupo Delta Energia no Programa RenovaBio começaram em novembro de 2022. A Delta Biocombustíveis, localizada em Rio Brilhante, foi inaugurada em 2010 e ocupa uma área de 70 mil metros quadrados. Em 2019, a companhia inaugurou sua segunda planta de biodiesel, em Cuiabá, em uma área de 50 mil metros quadrados. O biodiesel fabricado pelas unidades provém de gordura animal e óleo vegetal.

As fábricas também têm o Selo Biocombustível Social, certificação concedida pelo Governo Federal para estimular a inclusão social dos pequenos agricultores na cadeia produtiva do biodiesel. Os insumos utilizados na produção são adquiridos em cooperativas de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Alagoas, onde atuam mais de 800 produtores familiares.