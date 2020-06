O decreto municipal deve ser publicado nos próximos dias, só depende da conclusão de estudos do MP/MS e a da OBA. A informação foi passada hoje (15) no início da tarde pelo Prefeito Marquinhos Trad, em transmissão ao Vivo pelas Redes Sociais. Ele explica que são diversas solicitações da população e é uma forma de fortalecer o combate ao Coronavúrus, que se alastra nem Campo Grande, e em todo país.

“Ainda hoje mais tarde estarei reunido com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul e até mesmo a OAB, pois tem muitas pessoas pedindo a obrigatoriedade de máscaras na nossa cidade, não apenas no transporte coletivo, mas em todos os lugares”, comentou

Ainda neste sentido, o prefeito ressaltou que parte da população poderia sugerir que a prefeitura doasse máscaras para todos os moradores da capital. Marquinhos lembrou que a gestão confecciona máscaras de proteção facial e distribui nos terminais e filas do auxílio emergencial.