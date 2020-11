DOURADOS/MS – Conforme de familiares, a vítima (31) resolveu experimentar uma pedra de “rack verde”, também denominada conhecida como “kriptonita”, e estava sem dormir havia 5 dias. Ontem ele teria passado mal, e quando era levado pelo Samu ao hospital acabou morrendo no meio caminho. Mas Segundo informações do BO, ele teria sofrido uma queda após ter experimen.tado uma pedra de “crack verde”. E ainda consta, que diante da situação em se encontrava, a mãe havia pedido para que ele tomasse uma medicação chamada Clonazepan, para poder se acalmar.

A vítima tinha recém-chegado de Sorocaba e estava invernado no consumo de entorpecentes após uma nova recaída. Diante das diversas informações, a Polícia investiga o que de fato teria causado a morte do homem, ontem no município de Dourados