Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (30) furtando fios de cobre de um imóvel em obras na Rua 14 de julho, no Centro de Campo Grande. O homem foi preso pela equipe da Guarda Civil que o flagraram puxando e cortando os fios de uma caixa de energia no chão. Com ele foi apreendido apreendida uma sacola com os fios e ferramentas para cometer o crime. Em depoimento ele contou que é usuário de drogas desde os seis anos de idade e que estava furtando os fios para alimentar o vício. A prisão dele foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, o homem passará por audiência de custódia nesta manhã.