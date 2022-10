Usuários do transporte coletivo deverão usar cartão normalmente no próximo domingo (30) ao se dirigirem aos locais de votação neste segundo turno das eleições 2022 em Campo Grande. Segundo o Consórcio Guaicurus, somente pessoas idosas serão liberadas do uso do cartão do transporte. “O usuário não irá pagar, mas ficará registrado o uso do transporte. A gratuidade será cobrada da Prefeitura pelo Consórcio”, explicou a empresa.

Todas as linhas estão incluídas na gratuidade. Com exceção das linhas executivas cujo valor será cobrado normalmente. O pleito acontece das 7h às 16h na Capital e nos demais municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o consórcio, a gratuidade começará a valer uma hora antes da abertura das seções eleitorais e permanecerá até uma hora depois de fechadas as urnas.

Decisão publicada no decreto nº 15.386, de 30 de setembro, edição nº 6.786 do Diogrande, que estabeleceu a medida para o primeiro turno das Eleições Gerais, no dia 2 de outubro.

Segundo a Prefeitura, a medida considera proporcionar para pessoas de baixa renda o direito à cidadania através do acesso à votação.