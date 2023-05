De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, as fortes precipitações resultaram no abortamento de muitos cachos. Outro problema foi o desenvolvimento prejudicado, tendo em vista que as uvas estão apresentando bagas menores e problemas fitossanitários.

Quanto aos preços, apesar da demanda em baixa, a oferta também está reduzida, e produtores estão conseguindo segurar os valores na região até o momento.