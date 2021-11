A vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. Por isso, é importante que todos os cidadãos se vacinem com a primeira, segunda e terceira dose.

O Ministério da Saúde orienta agora que todas as pessoas com mais de 18 anos que receberam imunizantes de duas doses voltem aos postos de vacinação para a terceira aplicação. A recomendação também vale para a vacina da Janssen, que era considerado de dose única. Todos os vacinados com esse imunizante devem tomar uma segunda dose dois meses depois da primeira. Cinco meses depois, devem retornar para tomar a terceira dose.

“O objetivo é aumentar a proteção da população diante do avanço das variantes do novo coronavírus em todo o mundo. Então, a terceira dose vem para aumentar a duração da proteção contra a Covid-19.” diz o vereador e completa “Eu já tomei a minha terceira dose e convido a todos procurar o ponto de vacinação mais próximo para reforçar sua proteção contra esse o covid-19”.

Conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a dose de reforço está disponível para pessoas com 23 anos ou mais e trabalhadores da Saúde com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 25 de julho, assim como pessoas com alto grau de imunossupressão, de 18 anos ou mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a terceira dose.