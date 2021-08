Liberada para toda a população desde o início do mês passado, a vacina contra Influenza, que protege contra três vírus diferentes da gripe, estará disponível nas unidades de saúde enquanto houver doses na câmara fria do Município.

Durante o período da manhã, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde da Capital. Já durante à tarde, como há alguns pontos que funcionam exclusivamente para a aplicação da vacina contra Covid-19, é necessário ficar atento aos horários de funcionamento dos locais de vacinação.

Pode se vacinar todas as pessoas acima de seis meses de idade e que não tenham apresentado sintomas gripais. Há também a necessidade de aguardar os 15 dias de intervalo entre doses para quem tomou a vacina contra Covid-19.

A campanha da gripe iniciou no dia 13 de maio, onde foi liberada a vacinação apenas para os grupos prioritários, que são aqueles mais suscetíveis à infecção pelo vírus. Deste público, 186.925 pessoas tomaram a vacina, correspondendo a 74,74% de acordo com o último levantamento realizado no dia 30 de julho.

Dentre os grupos com maior adesão estão os idosos, com 90,34% de cobertura; crianças de seis meses a menores de seis anos, onde 90,34% foram vacinadas; e trabalhadores da saúde, com 86,93% do total estimado recebeu a dose.

Confira os locais e horários que a vacina estará disponível no site http://www.campogrande.ms.gov.br