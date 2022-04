O imunizante que protege a população contra três tipos diferentes do vírus da Influenza está disponível em todas as unidades de saúde da Capital para dois dos públicos prioritários da campanha nesta terça-feira (12). Até o momento, idosos e trabalhadores da saúde podem buscar pela dose, a partir do dia 03 de maio, uma nova etapa será lançada e os demais grupos também poderão se vacinar.

Nos últimos anos tem se percebido uma queda na adesão à vacina, em 2021, por exemplo, apenas o público de crianças atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de, no mínimo, 90% de cada grupo vacinado. Em anos anteriores, públicos como idosos e trabalhadores da saúde costumavam ultrapassar essa meta.

Para o secretário municipal de saúde, José Mauro FIlho, isso pode estar relacionado com a campanha contra Covid-19. Ele ainda relembra que, somente neste ano, devido à uma epidemia atípica, já foram registrados 25 óbitos por influenza na cidade. “Nós presenciamos um número similar a este de casos e óbitos antes da pandemia e, esta vacina que está sendo aplicada, já protege contra a cepa do vírus circulante”, comenta.

Assim como a Covid-19, a Influenza é uma infecção de fácil contágio e transmissão e acontece através das vias respiratórias, sendo mais facilmente agravada em idosos e crianças pequenas.

Também são grupos prioritários para a vacinação contra a gripe e fazem parte segunda etapa da campanha as crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas até 45 dias pós parto, População indígena, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades e as que tenham deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema penitenciário, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Estes públicos começarão a se vacinar em 03 de maio.