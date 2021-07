Com o objetivo de ampliar a oferta para a população que não consegue buscar por uma unidade de saúde durante a semana para se imunizar, a vacina contra Influenza estará disponível em 26 unidades de saúde da capital neste sábado (10).

O plantão acontecerá das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço, facilitando assim a imunização de quem não consegue ir até um dos pontos de vacinação durante a semana, muitas vezes porque está em horário de expediente. “Às vezes o único horário que essas pessoas têm é durante o almoço, momento em que as unidades suspendem os atendimentos”, comenta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Desde a última terça-feira (06), a vacina está disponível para toda a população acima dos seis meses de idade, seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde, que notou uma baixa cobertura do público prioritário em todo o país.

Assim como aconteceu nos outros dias, a vacinação será feita de acordo com a quantidade de doses disponíveis nas unidades e a capacidade de cada um destes locais. Para evitar aglomerações, a entrega de senhas é suspensa quando atingido o limite de pessoas na unidade e, com a dispersão do público, ela será retomada.

Quem faz parte do público alvo da campanha e não conseguiu ou não pôde se imunizar também poderá procurar um destes locais de vacinação. Para aquelas pessoas que tomaram a vacina contra Covid-19, orienta-se aguardar o prazo de 15 dias para receber o imunizante que protege da Influenza.

Confira as unidades que estarão abertas neste sábado:

De 7h30 às 17h

Prosa: USF Mata do Jacinto, USF Nova Bahia, USF Noroeste, Segredo, USF Coronel Antonino, USF São Francisco, USF Vila Nasser, USF Paradiso, USF Azaléia, Imbirussu, USF Aero Itália, USF Albino Coimbra, USF Serradinho, USF Lar do Trabalhador e USF Silvia Regina.

Bandeira: USF Carlota, USF Universitário, USF Moreninha e USF Itamaracá.

Lagoa: USF Oliveira, USF Batistão e USF Coophavilla.

Anhanduizinho: USF Jockey Club, USF Anhanduí, USF Dona Neta, USF Botafogo, C.F. Iracy Coelho e USF Los Angeles.