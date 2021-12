A procura pela dose de reforço da vacina da Janssen, destinada às pessoas que receberam a primeira dose (que anteriormente seria dose única) está baixa em Mato Grosso do Sul. No último dia 8, o Estado recebeu 200.200 doses do Ministério da Saúde, mas até a manhã desta terça-feira (21), 72.843 tinham sido aplicadas nos 79 municípios, ou seja, apenas 35,41% do total enviado.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nos treze municípios da região fronteira, foram aplicadas 99.997 doses, como parte do estudo de imunização em massa, até o dia 7 de dezembro último. Para a aplicação de reforço, foram enviadas 100.030 unidades, porém até a manhã de terça-feira (21) somente 27.010 pessoas procuraram a segunda dose.

Para os demais 66 municípios de MS, foram aplicadas, até o dia 7 último, 137.264 doses do imunizante da Janssen. No dia 8, foram enviadas 100.170 unidades da vacina para essas cidades. No entanto, o levantamento da SES aponta que somente 45.833 delas tinham sido aplicadas até a manhã desta terça-feira.

Diante destes números, o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende faz um apelo às pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Janssen para que procurem as unidades de saúde e recebam a aplicação da segunda dose. “É muito importante essa decisão, para que a população tenha sua imunidade reforçada, a fim de evitarmos novos casos, internações e óbitos pela Covid-19. Vacinas, nós temos em quantidade suficiente”, destaca.

O secretário avalia que o avanço da imunização em Mato Grosso do Sul trouxe como resultado direto a queda em todos os números relativos à Covid-19 e poderá ser também um fator de contenção ao avanço da variante Ômicron, que ainda não chegou ao Estado. “Infelizmente, é quase certo que ela vai chegar, mas se a população estiver devidamente imunizada, o vírus não terá terreno fértil em Mato Grosso do Sul”.

Além de pedir às pessoas que procurem a segunda dose da vacina da Janssen, também reforça o pedido para que os demais grupos completem seu ciclo vacinal, inclusive com a quarta dose para as pessoas com imunossupressão. E complementa com um apelo aos prefeitos e secretários municipais de Saúde para que conclamem suas populações para tomarem essa providência.