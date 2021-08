A vacinação contra a Covid-19 está sendo ampliada nesta sexta-feira, dia 06 de agosto, para pessoas com 23 anos ou mais. A aplicação da segunda dose continua para quem tomou Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 12 de julho ou a Comirnaty-Pfizer até o dia 09 de junho. Os pontos de imunização abrem somente à tarde, com horário estendido nos drives.

O calendário divulgado anteriormente pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) previa a vacinação para pessoas de 24 anos ou mais, além da aplicação da segunda dose, mas a secretaria decidiu estender a faixa etária e ampliar o horário de funcionamento dos pontos de imunização para atender o maior número de pessoas já nesta sexta.

A aplicação da segunda dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz segue suspensa, em razão da indisponibilidade de vacinas. A Sesau reforça que não há prejuízos à população, considerando que o calendário foi antecipado de 90 para 60 dias, não havendo atrasos em relação a dose de reforço do imunizante. O atendimento será restabelecido assim que uma nova remessa for enviada pelo Ministério da Saúde.

Imunização

Até o momento, 492.538 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 54.36% de toda a população campo-grandense. Destas, 329.136, ou 36.32%, já receberam as duas doses ou dose única e estão completamente imunizadas. Desde o dia 19 de janeiro, início da vacinação emergencial contra a Covid-19, o Município já aplicou 821.674 doses.

Desconto em viagens na parceria com a UBER

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.