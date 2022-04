A Prefeitura de Campo Grande dá continuidade, nesta segunda-feira (25), na vacinação contra a Covid-19 e Influenza. Mais de 40 locais estarão abertos durante todo o dia para atendimento à população, seguindo os calendários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).



A primeira dose da vacina contra a Covid-19 segue e disponível para todas as pessoas de 12 anos ou mais e para o público infantil, de 05 anos ou mais. A criança que tomou a Pfizer pediátrica até o dia 28 de fevereiro já está apta a receber a sua segunda dose, assim como aquelas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 28 de março.

Quem tomou a primeira dose de Pfizer até o dia 30 de março, Coronavac até 28 de março ou a Astrazeneca até 22 de fevereiro já pode receber a segunda dose.

A terceira dose segue disponível para pessoas com imunocomprometimento de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias e pessoas de 12 anos ou mais que tenham as mesmas condições clínicas e que tenham sido vacinadas com a segunda dose até o dia 24 de dezembro. Vacinados com o Imunizante da Janssen até a mesma também podem tomar a dose de reforço.

Já a quarta dose está liberada para os seguintes públicos: pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais e pessoas com 18 anos ou mais com alto grau de imunocomprometimento, desde que tenham tomado a terceira dose até dia 23 de dezembro.

Influenza

Já a vacinação contra a Influenza está aberta para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde de qualquer idade. Para este público é necessária a comprovação do vínculo.