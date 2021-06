Com a retomada da vacinação contra o novo coronavírus em Campo Grande, a oferta de doses da vacina contra Influenza foi alterada, contudo as doses ainda podem ser encontradas durante o dia todo em Campo Grande. Aqueles pontos onde haverá vacina da Covid, aplicarão a vacina da gripe somente no período da manhã; as demais funcionarão até 16h45, normalmente.

“Esta é uma estratégia que temos tomado desde o início da campanha da Influenza, há dois meses atrás, uma vez que há a necessidade de evitar aglomerações, principalmente pelo fato da vacina contra Covid-19 ter uma busca muito grande”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

A vacina contra Influenza está disponível em todas as unidades no período da manhã, entre 7h30 e 10h45. No período da tarde, aquelas unidades que estarão aplicando a dose contra a gripe ficará aberta das 13h às 16h45.

Esta é a última etapa da campanha de vacinação, que irá até o dia 09 de julho. Dentre os públicos que podem se vacinar, estão pessoas com comorbidades, com deficiências permanentes – sendo necessário a retenção da cópia do laudo médico nestes dois casos –, profissionais das forças de segurança e salvamento, crianças entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e da educação.

Onde buscar a vacina?

Das 7h30 às 10h45

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

UBS Lar Do Trabalhador

UBS Silvia Regina

USF Aero Itália

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

UBS Dona Neta

USF Botafogo

USF Parque Do Sol

USF Los Angeles

CF Iracy Coelho

USF Anhanduí

Prosa

USF Mata Do Jacinto

USF Nova Bahia

USF Noroeste

Bandeira

UBS Carlota

UBS Universitário

USF Moreninha

USF Itamaracá

Lagoa

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

USF Tarumã

Segredo

UBS Cel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaleia

Das 7h30 às 10h45 e das 13h às 16h45

Centro

UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

Lagoa

USF Bonança

USF Antártica

USF São Conrado

CF Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

UBS Caiçara

Anhanduizinho

USF Mário Covas

USF Dom Antônio

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

UBS Pioneira

USF Cohab

USF Nova Esperança

UBS Aero Rancho

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Alves Pereira

Prosa

USF Marabá

USF Estrela Dalva

USF José Abrão

USF São Benedito

Segredo

USF Vila Cox

USF Vida Nova

USF Nova Lima

UBS Estrela do Sul

USF José Tavares

Bandeira

USF Três Barras

USF Arnaldo Figueiredo

USF MAPE

USF Cristo Redentor

USF Cidade Morena

Imbirussu