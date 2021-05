A campanha de imunização contra Influenza é retomada nesta quinta-feira (20) em 69 pontos de vacinação com atendimento no período matutino. Em 13 destas unidades, a vacina também será disponibilizada no período da tarde, uma vez que parte destes locais realizam a vacinação exclusivamente para Covid-19 neste horário.

Hoje, podem procurar as unidades de saúde quem tem 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e os responsáveis de crianças a partir dos seis meses até menos de seis anos de idade, para que elas também sejam vacinadas.

Campo Grande vacinou, segundo a última parcial realizada na sexta-feira passada (14), 53.209 pessoas, sendo a maior parte deste público de crianças. “Ficamos preocupados com esta baixa procura porque, assim como é muito importante a vacinação contra Covid-19, a vacina da Influenza também previne mortes”, alerta a superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo.

A expectativa é que, quando for levantada a parcial nesta semana, uma quantidade maior de idosos tenham procurado pela vacina, uma vez que no início desta semana houve a abertura deste público independentemente da idade. Até o momento, este é o grupo que está sendo vacinado que menos teve doses aplicadas.

“É importante reforçar que, se você tomou a vacina Coronavac e já se passou duas semanas da segunda dose, já pode tomar Influenza. Se a vacina que você tomou é Pfizer ou AstraZeneca, como elas têm um prazo maior para aplicação do reforço, é só aguardar este mesmo período de 14 dias da primeira dose e tomar a da gripe”, reforça a superintendente. Saiba onde se vacinar em http://www.campogrande.ms.gov.br