A campanha de vacinação contra Influenza continua imunizando idosos acima de 60 anos, trabalhadores da educação, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e crianças entre seis meses e menores que seis anos de idade. Nesta quarta-feira (26), a vacinação está disponível em mais de 60 unidades de saúde da Capital.

Iniciada em 13 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe está com baixa procura, principalmente entre o público com mais de 60 anos, onde apenas 2.940 pessoas – de um total com mais de 80 mil – procuraram pela vacina, segundo o último levantamento da Sesau, realizado na última sexta-feira (21). Este quantitativo é equivalente a 3,68% do público.

Ele ainda alerta sobre o risco da doença, uma vez que alguns dos vírus da gripe, que podem ser evitados pela vacinação, são tão nocivos quanto o da Covid-19, e também podem levar à morte. “Estes também são vírus respiratórios de fácil contágio e também podem evoluir para quadros gravíssimos, sendo necessário internação em UTI e intubação, não são raros também os casos de óbito”, conclui.

Onde Vacinar?