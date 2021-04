A conclusão da imunização contra a covid-19 em Campo Grande foi lembrada pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB) que elogiou as ações da Sesau ,pela vacinação dos indígenas da Aldeia Urbana Marçal de Souza, em Campo Grande. A imunização começou no último domingo (11) e aplicou a primeira dose em 644 integrantes da Aldeia.

“O trabalho da Sesau junto aos índios que vivem em área urbana na Capital foi exemplar, e hoje podemos comemorar Campo Grande sendo uma vitrine em logística e vacinação dos grupos prioritários. Com isso, dia a dia vamos vencendo essa doença que tem causado tantas mortes em nosso país”, afirmou o deputado, lembrando ainda que “a SES (Secretaria de Estado de Saúde) está sendo extremamente cautelosa na distribuição das doses e o lema que lugar de vacina é no braço, está fazendo efeito.”

Atualmente, Mato Grosso do Sul está em segundo lugar no ranking nacional de vacinação, com 14,15% da população imunizada e ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul com 15,06%. “Estamos entre os estados que mais imunizaram a população, um feito que mostra a parceria entre Governo do Estado e prefeituras, mostrando que esse é o caminho. Acredito que em breve os resultados serão mostrados nos boletins epidemiológicos e tenho certeza que chegando a vacina do Governo Federal, nosso Estado está preparado para as campanhas”, finalizou.