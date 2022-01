A Prefeitura Municipal de Campo Grande dá continuidade, nesta quinta-feira (20), a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos e dos demais públicos já contemplados no calendário. Hoje, quem tem oito anos ou mais já poderá receber a primeira dose, independente de comorbidades ou outros requisitos.

Quem tem entre 5 e 7 anos e se enquadra no grupo prioritário, ou seja, tenha comorbidades, deficiências permanentes ou sejam quilombolas também estão aptos para se vacinar.

Para a imunização de crianças com comorbidades é necessário apresentação de laudo médico que comprove as seguintes condições:

Arritmias cardíacas

Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatias congênita

Cirrose hepática

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Deficiência Permanente – Limitações Físicas e Motora

Deficiente Auditivo

Deficiente Mental

Deficiente Visual

Deficientes acamados com lesão medular grave

Diabetes mellitus

Distrofia Muscular

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Gastrostomizado

Hemoglobinopatias graves

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Imunossuprimidos

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Oncológico com doença ativa em tratamento

Paralisia Cerebral

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Renais Crônicos em diálise

Síndrome de down

Síndromes coronarianas

Transplantados

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Traqueostomizado

Valvopatias

A vacinação deste público é feita somente na presença de pais ou responsáveis legais, ou, caso não seja possível, é necessário a apresentação do termo de consentimento assinado e cópia do documento pessoal.

Os adultos e adolescentes a partir dos 12 anos também têm calendário de vacinação aberto hoje. Quem tomou a vacina Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 20 de novembro deverá procurar um dos pontos de imunização, assim como quem foi vacinado com Coronavac-Sinovac-Butantan até dia 29 de dezembro ou Comirnaty-Pfizer até 30 do mesmo mês.

A terceira dose também está disponível para toda a população com 18 anos ou mais e que tomou as duas doses da vacina até o dia 20 de setembro ou que tenha tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e tenha algum imunocomprometimento grave.

O reforço está disponível para quem foi vacinado com a dose da Janssen até o dia 21 de setembro. Quanto ao público com doenças imunossupressoras, se a terceira dose foi aplicada até o dia 20 de setembro, um segundo reforço, a quarta dose, também está disponível.

Mesmo os locais de vacinação de todos os públicos serem praticamente os mesmos, crianças não podem receber as doses nos drives-thrus, uma vez que é necessário que fiquem em observação, e têm horário estendido, com aplicação também durante a manhã.

Vá de Uber

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1.Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.