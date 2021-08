A partir deste sábado, dia 14 de agosto, Prefeitura de Campo Grande vai iniciar uma ação itinerante para a vacinação contra a Covid-19. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irão percorrer comunidades de maior vulnerabilidade e locais com grande circulação de pessoas, como terminais de ônibus, praças, feiras, vias públicas e supermercados, fazendo a busca ativa e atendimento da população.

Segundo o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, o objetivo é facilitar o acesso da população à vacina e, consequentemente, ampliar a cobertura vacinal do Município. “A nossa intenção é oportunizar o atendimento às pessoas que eventualmente deixaram de tomar a vacina, seja por falta de tempo ou até mesmo dificuldade de acesso. Essa é uma forma que nós escontramos de incentivar a vacinação e, consequentemente, imunizar o maior número possível de campo-grandenses”, diz.

A proposta é realizar a ação ao menos uma vez por semana em um local diferente, seguindo cronograma a ser estabelecido e divulgado pela Sesau, o que também estará condicionado à disponibilidade de doses, considerando que o trabalho deverá ser complementar à rotina já instituída de vacinação nas unidades de saúde, drives e polos.

O secretário explica que a vacinação também poderá ocorrer de maneira pontual nestas ações itinerantes, caso as doses disponíveis ao município não sejam suficientes para abrir os demais locais. “Podemos concentrar estas doses residuais e também a nossa força de trabalho nas ações itinerantes, evitando assim que haja uma interrupção completa na vacinação, como acorreu em algumas ocasiões”, complementa.

VacinaCG itinerante

A primeira ação será realizada neste sábado, dia 14 de agosto, nos bairros Dom Antonio Barbosa e Santa Luzia. O atendimento acontece de 8h às 17h. A vacinação irá seguir o calendário estabelecido pela Sesau.

Locais

Fraternidade Despertar

Rua São Carlos 577 – Santa Luzia

Fraternidade Despertar II

Rua Adelaide Maia Figueiredo 1879

Dom Antônio Barbosa

Imunização

Desde o início da vacinação emergencial, 19 de janeiro, já foram aplicadas 901.704 doses de vacinas contra a Covid-19 na Capital. Até o momento, 545.474 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, equivalente a 60.2% de toda a população campo-grandense. Destas, 356.230 foram vacinadas com as duas doses ou dose única, o que representa uma cobertura de 39.31%.

Se consideramos somente a população adulta, aproximadamente 676 mil pessoas, Campo Grande atingiu 80% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas com a primeira dose e 52% com as duas doses ou dose única, o que coloca a cidade em primeiro lugar em cobertura vacinal entre todas as capitais do país, segundo relatório divulgado nesta semana pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS).