Começa nesta sexta-feira (2) a vacinação dos profissionais de segurança pública em Campo Grande e sábado para os demais municípios de Mato Grosso do Sul. Essa conquista foi comemorada pelo deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa Coronel David (sem partido) que intensificou os esforços desde fevereiro em prol desses servidores que atuam na linha de frente contra a pandemia do novo coronavírus.

Nessa primeira etapa em Campo Grande, cerca de seis mil servidores começarão a ser imunizados, de acordo com a Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Assim como nos outros grupos prioritários, o atendimento deverá ser agendado antecipadamente na plataforma Vacinação Covid-19 (Confira passo a passo ao final).

Na segurança pública estadual, que inclui a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Agepen, Coordenadoria-Geral de Perícias, agentes socioeducadores, que trabalham nas Unidades Educacionais e Internação (UNEI), agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito e servidores da Sejusp, a imunização será feita por idade, a ser definido nesta quinta-feira (1º), na reunião do COE, Centro de Operações de Emergências.

A (SES) Secretaria de Estado de Saúde vai separar o percentual dos imunizantes que chegaram hoje na Capital para esses profissionais. O 11º lote enviado pelo Ministério da Saúde, é composto por 101.000 doses da vacina Coronavac e 8.500 doses da vacina AstraZeneca. Com isso, Mato Grosso do Sul soma 576.510 doses recebidas do imunizante até hoje.

Como realizar o cadastro?

Em Campo Grande, os servidores da segurança pública, deverão se cadastrar no site vacina.campogrande.ms.gov.br. Na página, o servidor deve clicar em “Primeiro acesso”, em seguida escolher no perfil a opção de servidores da segurança pública, sendo levado para a tela com campos como CPF, CNS, data de nascimento, nome completo, nome da mãe, e-mail, celular, telefone, sexo, local de trabalho, endereço, comprovante de servidor na segurança pública e senha, que devem ser preenchidos e ao final clicará em “salvar”.

Luta

Desde o início de fevereiro, o Coronel David tem feito esforços para garantir o direito de imunização dos profissionais que estão todos os dias expostos a pandemia e servindo na campanha de vacinação de outros grupos prioritários. O parlamentar chegou a enviar ofício pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ao ministro da Saúde Marcelo Queiroga com o intuito de dar celeridade ao processo e garantir esse direito dos funcionários em todo o Mato Grosso do Sul.

O Coronel David comemorou o resultado e destacou a importância desses profissionais em prol da sociedade, até mesmo porque, nas últimas semanas, diversos servidores da categoria morreram em decorrência da doença.

“Minha preocupação com a segurança pública é constante e sempre estarei ao lado desses valorosos homens e mulheres que se dedicam em proteger a sociedade”, finaliza.