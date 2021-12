Pessoas que tomaram a sua primeira ou a segunda dose de vacinas contra a Covid-19 em Campo Grande terão a chance de concorrer ao sorteio de quatro motos okm e 40 vales-compra no valor de R$1 mil cada, totalizando R$40 mil. O lançamento da campanha “Não vacile, vacine!” aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), no Centro de Convenções Albano Franco, onde funciona um ponto de vacinação em sistema drive-thru.

A iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e do Ministério Público Estadual (MPE), tem por objetivo incentivar a população a se imunizar e, consequentemente ampliar a cobertura vacinal do Município. Em Campo Grande, aproximadamente 31,8 mil pessoas ainda não tomaram nenhuma dose e outras 76,8 mil estão com a segunda dose em atraso.

O prefeito Marquinhos Trad elogiou a iniciativa e fez um apelo para que a população compareça aos locais de vacinação para se vacinar.

“É uma forma de atrair aqueles que ainda não se vacinaram e contribuir para um número maior de pessoas protegidas em nosso Município. Por isso pedimos a todos que procurem colocar a sua vacina em dia. Somente assim conseguiremos se livrar desta doença e voltar gradativamente a nossa rotina”, disse.

Ele lembrou ainda que o Município mantém mais de 40 locais abertos diariamente para vacinação e ainda tem adotado estratégias como as ações itinerantes para atrair e facilitar o acesso da população

“A nossa intenção é contribuir para que Campo Grande aumente ainda mais a sua cobertura vacinal e para que cada vez mais pessoas possam estar imunizadas contra esta doença. É um incentivo que serve de chamariz para que a gente consiga atingir este objetivo”, destaca o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforça que graças a boa cobertura vacinal em Campo Grande, os números de casos, internações e óbitos provocados pela doença reduziram significativamente, o que evidencia a importância da imunização.

“Hoje nós vivemos um cenário totalmente diferente do mesmo período do ano passado, por exemplo, e isso se deve a vacinação. Tivemos centenas de pessoas internadas em leitos de CTI e outras dezenas aguardando vaga e felizmente a situação atual é significativamente mais confortável. Mas isso não significa que podemos relaxar. Nós temos que continuar apostando na vacina e manter as chamadas medidas não farmacológicas, como uso de máscara, distanciamento social e higienização adequada das mãos”, complementa.

Até o momento, 665,1 mil pessoas foram vacinadas com ao menos uma dose, o equivalente a 73.41% de toda a população campo-grandense. Destas, 634,4 mil tomaram as duas doses ou dose única, o que representa uma cobertura vacinal de 70.02%. De acordo com dados parciais do “Vacinômetro”, 194,8 mil pessoas já tomaram a dose de reforço (terceira dose). Desde o dia 19 de janeiro, início da vacinação emergencial, aproximadamente 1,4 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em Campo Grande.

Não vacile, vacine!

Conforme o regulamento, poderão participar do sorteio pessoas que tomarem a 1ª e 2ª dose das vacinas contra a Covid-19 em Campo Grande, de 16 de dezembro de 2021 até o dia 10 de janeiro de 2022.

Todos os pontos de vacinação do Município estarão participando do sorteio, seguindo o calendário de vacinação informado pela Sesau.

Serão quatro sorteios que ocorrerão semanalmente, sendo que em casa semana serão sorteados uma moto 0km e 10 vale compras de R$ 1 mil cada. A premiação total é de quatro motos e R$40 mil em vales-compra. Pessoas vacinadas com a dose de reforço não serão contempladas.

Os sorteios e premiações são exclusivo para Campo Grande e serão realizados de maneira eletrônica. Os sorteios estão previstos para o dia 21/12/2011, 28/12/2021, 04/01/2022 e 11/01/2022.

A divulgação dos vencedores acontecerá pelos canais de comunicação do Sistema FIEMS e da Sesau. O contemplados serão contatados por telefone, email ou

qualquer outro canal de comunicação cadastrado, no prazo máximo de três dias uteis após o sorteio. No ato do recebimento do prêmio, o contemplado deverá apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e o comprovante de vacinação, bem como assinar o termo de entrega do prêmio.

O contemplado que em 60 dias, após o contato da Sesau, não reclamar pelo seu prêmio será desclassificado e o prêmio será destinado a uma

entidade carente de indicação do Ministério Público Estadual (MPE). O contemplado que não preencher os requisitos do presente regulamento será automaticamente excluído. O regulamento completo está disponível para consulta no site da FIEMS.