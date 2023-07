Vai Brasil! Cristo Redentor ficará verde e amarelo para estreia da seleção na copa

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Hungria de Fórmula 1, realizado na manhã deste domingo (23). Norris, pela segunda vez consecutiva, encerrou a prova no segundo lugar. Pérez, que largou no nono lugar, fez uma boa corrida e fechou o pódio. Hamilton, pole position, finalizou em quarto.

Verstappen, que largou em segundo, ultrapassou Lewis Hamilton na primeira curva e abriu vantagem sobre os demais carros ao longo da prova.

Outro destaque da corrida foi George Russell, que largou na 18ª colocação e finalizou a prova no sexto lugar.



A corrida contou com um acidente envolvendo quatro carros do final do pelotão ainda na primeira curva.



A vitória de Verstappen na Hungria significou um recordo para a Red Bull. A equipe chegou ao 12° triunfo consecutivo — desde Abu Dhabi em 2022 — e se isolou como o time com a maior sequência da história. A McLaren, com Senna e Prost, conseguiu 11 vitórias em 1988.

A Fórmula 1 volta já na próxima semana. No domingo (30), os 20 pilotos vão correr no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, a partir das 10h (de Brasília).

Corrida

Max Verstappen largou bem e, por dentro, ultrapassou Lewis Hamilton logo na primeira curva. O piloto inglês ainda perdeu a posição para Piastri e Norris, que subiram para o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A primeira curva também ‘ocasionou’ um acidente. Zhou, que largou mal — caiu de quinto para 16° — encostou na traseira de Ricciardo. O australiano, sem controle do carro, acertou Gasly, que acabou batendo em Ocon. O acontecido tirou os dois carros da Alpine da corrida.

A primeira parada dos carros da McLaren nos boxes, entre as voltas 18 e 20 foi benéfica para Lando Norris. O inglês, que parou primeiro, ultrapassou Piastri e passou a andar na frente do companheiro de equipe.



Passada metade da corrida, Max Verstappen seguia confortável na liderança. O piloto holandês foi construindo vantagem sobre os carros da McLaren desde as primeiras voltas e chegou ao meio da prova 11 segundos à frente de Norris, segundo colocado

Sergio Pérez, que largou na nona posição, fez uma boa corrida de recuperação e conseguiu escalar o pelotão. Na metade final da corrida, o mexicano ultrapassou Piastri e assumiu a então quarta posição, que viria a se tornar terceira após uma parada de Hamilton nos boxes.

Na reta final, Pérez tentou pressionar Norris. O mexicano diminuiu uma distância que chegou a ser de oito segundos para três, mas não conseguiu se aproximar mais. No final, ele viu Hamilton se aproximar, mas manteve seu lugar no pódio.

Isolado e de cara para o vento, apenas lidando com retardatários, Verstappen concluiu a prova sem problemas e venceu sua nona corrida no ano.

Classificação final do GP da Hungria de Fórmula 1

1° – Max Verstappen (Red Bull)



2° – Lando Norris (McLaren)



3° – Sergio Pérez (Red Bull)



4° – Lewis Hamilton (Mercedes)



5° – Oscar Piastri (McLaren)



6° – George Russell (Mercedes)



7° – Charles Leclerc (Ferrari)



9° – Fernando Alonso (Aston Martin)



10° – Lance Stroll (Aston Martin)



11° – Alexander Albon (Williams)



12° – Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



13° – Daniel Ricciardo (AlphaTauri)



14° – Nico Hulkenberg (Haas)



15° – Yuki Tsunoda (AlphaTauri)



16° – Guanyu Zhou (Alfa Romeo)



17° – Kevin Magnussen (Haas)



Não completaram



18° – Logan Sargeant (Williams)



19° – Esteban Ocon (Alpine)



20° – Pierre Gasly (Alpine)