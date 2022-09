A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) realiza na noite da próxima quinta-feira (22), a abertura oficial dos Jogos Escolares Três-lagoenses “JET’s” 2022, na categoria Sub11. Estão inscritas as equipes de futsal, voleibol, basquetebol e handebol de várias escolas de Três Lagoas com atletas de 9 a 11 anos de idade. A competição visa incentivar à prática esportiva e valorizar o ensino da educação física nas escolas nas series iniciais, despertando o interesse do aluno pelo esporte. A solenidade de abertura acontece às 18h30, no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, abrilhantada com a apresentação da Banda Cristo Redentor.