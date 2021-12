A Secretaria de Estado de Saúde (SES) orienta a população que está fazendo as malas e deve ‘pegar a estrada’ para reservar um tempinho e procurar em uma unidade de saúde ou posto de vacinação para se vacinar contra a Covid-19. Diante das variantes do Coronavírus que estão em circulação pelo país, como a Ômicron, a SES recomenda a população que se proteja imunizando-se. Além da habitual revisão nos veículos, insira no ‘checklist’ da viagem como item de segurança, a vacinação contra a Covid-19.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, há vacinas disponíveis para todos os públicos em Mato Grosso do Sul. “Se programe e leve a sua família para se vacinar. Leve os idosos, sejam eles, avós ou avôs que ainda não tomaram quaisquer das doses. É importante completar o esquema vacinal, principalmente, eles que são mais vulneráveis ao vírus. Seu filho (a) adolescente, sua esposa ou marido, aquele amigo (a) que vai junto. Se programem e vão se vacinar”.

Resende ainda recomenda que a vacinação contra a Covid-19 faça parte da agenda da programação de férias. “Combine com todos e vão até a um posto de vacinação. Faça isto antes de pegar a estrada ou um avião. Proteja quem você ama. Proteja aquilo que é mais valioso na sua vida – que é a sua família. E não se esqueça: use a máscara, faça a higienização das mãos e evite aglomerações”.

De acordo com o “Vacinômetro MS”, 81,70% da população geral já tomou uma dose de vacina e 72,39% está imunizada. Podem se vacinar qualquer pessoa a partir de 12 anos que deseja iniciar com a primeira dose ou concluir o esquema vacinal com a segunda dose. Pessoas acima de 18 anos, também podem tomar a dose de reforço. Pessoas com alto grau de imunossupressão também podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19.