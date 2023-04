Vaiado no Beira-Rio, Internacional vira sobre CSA na Copa do Brasil

A estreia do Internacional na terceira fase da Copa do Brasil teve clima tenso no Beira-Rio. O Colorado sofreu contra o CSA, quinto colocado no Campeonato Alagoano, mas saiu com a vitória por 2 a 1 graças aos dois gols do capitão Alan Patrick.

O Inter foi ao intervalo sob vaias do próprio torcedor, que cobrava disposição dos jogadores. Naquele momento, o time empatava a partida em 1 a 1 contra o adversário da Série C.

Pedro Henrique chegou a perder um pênalti para o Colorado com apenas seis minutos de jogo — o goleiro Dalberson fez grande defesa. Quatro minutos depois, Gabriel Taliari foi oportunista na pequena área e abriu o placar para o CSA.

Nervoso em campo, o Inter começou a irritar os torcedores, que soltaram o grito de gol aos 24 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick aproveitou cruzamento rasteiro de De Pena e deixou tudo igual.

#INTxCSA | 1-1 | 1T | 23′ – DE PÉ EM PÉ, O COLORADO EMPATA! 🎯 Wanderson invade a área e abre o jogo para @carlosdepena, que cruza rasteiro, na medida para o 🔟. VAMOS, MEU INTER! 🤩👏👏👏👏 🇦🇹 #JuntosSomosInter 📻 pic.twitter.com/3fwGmWe5JJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 11, 2023

Virada não demorou no segundo tempo

Na segunda etapa, o gol da virada veio logo aos 4 minutos. Pedro Henrique usou sua velocidade para arrancar pelo lado direito e cruzar. Ele procurava o atacante Luiz Adriano, mas a defesa do CSA cortou parcialmente. No rebote, Alan Patrick chutou no cantinho de Dalberson, sem chance de defesa.

Apesar da vantagem no placar, o Internacional seguiu sem fazer um bom jogo e continuou sendo cobrado pela torcida. O CSA chegou a botar uma bola na trave, aos 12, quando Moisés Ribeiro aproveitou a indecisão do goleiro Keiler após escanteio e cabeceou no poste.

#INTxCSA | 2-1 | 2T | 5′ – ELE É CRAQUE! ELE É CRAQUE! O MEU 🔟 JOGA MUITO! Contragolpe em velocidade com PH, que tenta o cruzamento para Luiz. A zaga corta, mas o rebote é do homem, que dá o tapa 𝑐𝑜𝑚 𝑛𝑜𝑗𝑜 e vira! 🤌 🇦🇹 #JuntosSomosInter 📻 pic.twitter.com/fmbEVH7veX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2023

Nos acréscimos, os alagoanos ainda tiveram uma chance clara com Iago Telles. O atacante limpou bem a jogada e bateu de fora da área, mas bola raspou a trave de Keiler.

O jogo da volta será em Maceió, no dia 27 de abril. Caso o CSA vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Internacional tem a vantagem do empate.