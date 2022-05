O Prefeito e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, nesta quinta-feira (05), anunciou em suas redes sociais a confirmação da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em no bairro São Miguel. A conquista foi viabilizada através de parceria com Prefeitura de Nioaque, Governo do Estado e Agesul, sendo uma obra de infraestrutura urbana, abrangendo as principais ruas do bairro. Em publicação feita pela manhã em suas páginas oficiais, Valdir Júnior destacou a alegria em poder anunciar o tão sonhado asfalto no bairro São Miguel, visto que era uma reivindicação antiga dos morados locais, sendo a São Miguel um dos bairros mais populosos do município.