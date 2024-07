Vale-cultura poderá ser usado em eventos esportivos

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou hoje (2) a ampliação do uso do vale-cultura para incluir eventos esportivos. Criado pelo Programa de Cultura do Trabalhador e estabelecido pela Lei nº 12.761/2012, o benefício de R$ 50,00 é usado para eventos de música, teatro, exposições, filmes e apresentações artísticas.

O Senador Carlos Portinho (PL-RJ) relator destacou que “a proposta agora dá mais liberdade ao trabalhador”. Em audiência pública sobre o projeto, o representante do Ministério da Cultura, Deryk Santana, ressaltou o efeito pedagógico do vale-cultura.

O projeto agora segue para votação no Plenário do Senado.