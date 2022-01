Annia, Júlio, Joilson, Gabriella, Bárbara, Beatriz, Valesca, Larissa…..todos jovens profissionais formados, que encontraram no Programa Vale Universidade a oportunidade para construírem sua história de sucesso.

Desde que foi criado, em 2015, o Vale Universidade já beneficiou 9.164 acadêmicos e outros 619 pelo Vale Universidade Indígena.

Com o programa , 70% do valor da mensalidade na universidade conveniada é paga pelo Governo do Estado, e a instituição oferece dedução de mais 20%, totalizando 90% de incentivo, cabendo ao acadêmico os 10% restantes. E além desse benefício, o programa também oferece estágio aos acadêmicos em instituições parceiras envolvidas com a área relacionada ao estudo do aluno.

Para se inscrever, o candidato deverá ter renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio, renda familiar mensal não superior a quatro salário mínimos, estar matriculado nos cursos de graduação presencial em Instituição de Ensino Superior conveniada ao programa e ter frequência regular de, no mínimo, 75% das aulas.

O estudante não pode ter outro curso de graduação de nível superior, qualquer outro tipo de benefício remunerado ou de auxílio financeiro com a mesma finalidade e nem ter sido reprovado em qualquer disciplina na data de inscrição e convocação. Também não pode ter outro membro da família beneficiado, simultaneamente, pelo programa. E, finalmente, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.