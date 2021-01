Até o próximo dia 28 de janeiro, acadêmicos que já são beneficiários do Programa Vale Universidade, devem entregar termo de renovação de compromisso. O documento é muito importante e garante a continuidade do benefício. Lembrando que toda a entrega deve ser agendada e sempre respeitando os protocolos de segurança estabelecidos durante a pandemia de covid-19. Acadêmicos do interior do estado também devem entregar os termos nos locais pré-estabelecidos.

No Vale Universidade o acadêmico arca com apenas 10% do valor da mensalidade. O Governo do Estado paga 70% e a Instituição de Ensino Superior 20%. Além do benefício social, os acadêmicos têm a oportunidade de estagiar em instituições parceiras envolvidas com a área afim de estudo do aluno.

A Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) / Vale Universidade funciona na 14 de Julho, nº 1269, no centro de Campo Grande, e os telefones 3314-4827, 3314-4842 e 3314-4862.