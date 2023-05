Valladolid tem gol anulado de forma bizarra, e revolta Ronaldo e Pezzolano; veja

Time gerido por Ronaldo, dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, o Real Valladolid teve um gol anulado de maneira inusitada neste domingo (14).

Na partida contra o Sevilla, válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, Escudero acertou um chute de fora da área e conseguiu superar o goleiro Dmitrović. No entanto, o árbitro apitou o fim do primeiro tempo no mesmo momento da finalização e anulou o gol.

Increíble lo que le sucedió al #Valladolid. En un partido clave por mantener la categoría, el árbitro pitó el final del primer tiempo cuando el remate de Escudero estaba por convertirse en gol. El equipo de Plata terminó perdiendo 0-3.

pic.twitter.com/WB6L3BVzt4 — Carlos Matovelle (@carlosmatovelle) May 14, 2023

A decisão do juiz causou revolta dos jogadores do time comandado pelo técnico Paulo Pezzolano, que também demonstrou indignação com o fato.

Mesmo reclamando da anulação do gol, o treinador uruguaio também teve o papel de afastar os jogadores de perto do árbitro. Os atletas, nervosos, corriam risco de expulsão.

O lance

O árbitro deu quatro minutos de acréscimos no primeiro tempo. O Valladolid bateu um escanteio com 49 minutos e 56 segundos. Depois de a zaga afastar a bola inicialmente, Escudero aproveitou o rebote e conseguiu a finalização aos 50 minutos exatos, momento em que o juiz apitou o final da primeira etapa.

A partida contra o Sevilla era importantíssima para o futuro do Valladolid no Campeonato Espanhol. Lutando para se manter na Primeira Divisão, a equipe comandada por Paulo Pezzolano fica apenas um ponto acima da zona de rebaixamento após a derrota por 3 a 0.

Ronaldo “solta o verbo” contra a arbitragem

Ronaldo foi às redes sociais para demonstrar a insatisfação com a arbitragem espanhola. O desabafo contundente do Fenômeno foi publicado logo depois da derrota por 3 a 0 para o Sevilla, pela 34ª rodada de La Liga.

¡INADMISIBLE lo ocurrido hoy en Zorrilla! ⁰Hasta ahora habíamos estado callados intentando reivindicar nuestra insatisfacción por medios oficiales, reuniones y peticiones, evitando hacer una exposición pública. ¡Pero basta ya! Esto es fútbol profesional y exigimos explicaciones.… — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) May 14, 2023

“INADMISSÍVEL o que aconteceu hoje em Zorrilla! Até agora havíamos ficado calados tentando justificar nossa insatisfação através de meios oficiais, reuniões e petições, evitando fazer uma exposição pública. Mas já chega! Isso é futebol profissional e exigimos explicações. Erros dessas dimensões podem mudar uma temporada inteira”, escreveu.