Valor Bruto da Produção da pecuária, aves e suínos tem Mato Grosso cai 3,8%

Desse modo, o setor da pecuária composto pela bovinocultura de corte, aves, suínos e leite representou 15,85% do VBP, com total de R$ 32,05 bilhões, valor 3,58% menor que o divulgado na estimativa anterior.

Essa redução na receita gerada pelo setor foi puxada principalmente pelo VBP da bovinocultura de corte, que foi 5,64% menor no mesmo comparativo e fechou em R$ 26,21 bilhões. Isso aconteceu por que apesar do aumento no número de bovinos abatidos em 2023, a maior oferta desses animais resultou em pressão baixista sob o valor de venda do boi gordo, em função da fase de baixa do ciclo pecuário.

A análise é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA).