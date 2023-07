Valor Bruto da Produção do algodão para 2023 tem aumento expressivo em Mato Grosso – Imea

A 3ª estimativa do Valor Bruto da Produção (VBP) do algodão para 2023 em Mato Grosso, divulgada pelo Imea, apontou um expressivo avanço de 20,33% ante a sétima estimativa de 2022, totalizando R$ 25,09 bilhões. Desse modo, a quantia prevista para o algodão representa 14,81% do VBP da agricultura e floresta do estado, incremento de 2,52 p.p. ante a projeção de 2022.

Cabe destacar que, o aumento no VBP é reflexo dos patamares recordes registrados nas cotações da fibra no período em que iniciou a comercialização da safra 22/23, em conjunto com a maior produção no ciclo. No entanto, nos últimos meses as cotações da pluma têm apresentado desvalorizações, devido à retração no consumo mundial.

Por fim, a consolidação do VBP ainda poderá exibir ajuste, visto a expectativa de produção recorde, o atraso na comercialização do ciclo e os baixos patamares de preços.

As informações são do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).