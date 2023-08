“Vamos buscar uma solução para reduzir ao mínimo o valor da nova contribuição”, diz Coronel David

Deputado Coronel David (PL) foi escolhido membro titular da Comissão da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), que foi formada pela Assembleia Legislativa para atender reivindicação dos servidores públicos que não concordam com a nova contribuição aprovada em recente assembleia geral da entidade.

O parlamentar participou da primeira reunião realizada na tarde desta terça-feira, 8, na sede da Cassems, em Campo Grande.

A definição dos nomes que compõem a Comissão foi anunciada durante a sessão ordinária da Casa de Leis desta terça, pelo presidente Gerson Claro (PP), que também conta com os deputados Londres Machado (PP) e Pedro Kemp (PT), como membros titulares, e Lia Nogueira (PSDB) e Roberto Hashioka (União), como suplentes.

“Foi uma reunião bastante produtiva, onde debatemos com a direção da Cassems as possibilidades reais de buscar reduzir ao mínimo o encargo deste aumento no bolso do servidor. Deixei claro, na reunião, que temos que buscar uma solução que leve, se possível, à isenção total deste aumento ao servidor”, disse Coronel David ao final do encontro.

O deputado Londres Machado, presidente da Comissão, disse que marcará ainda esta semana a reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB), para que seja verificada de que forma o governo do Estado pode ajudar nesta questão.