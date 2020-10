A nossa população pode e deve receber um tratamento digno e sem medo. Os profissionais de Saúde, o direito de ter alguém que os represente, com essas palavras Dr. Sandro Benites busca uma vaga na Câmara Municipal de Campo Grande.

Quem é Dr. Sandro?

Dr. Sandro Trindade Benites (46), filho de militar nascido e criado em Campo Grande, Major do Exército Brasileiro, Médico Pediatra, Nutrólogo e Toxicologista.

Foi Diretor Técnico do Hospital Regional, Médico da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Médico Concursado do Tribunal de Justiça e Assessor Técnico da Secretaria Estadual de Saúde, visando sempre a prevenção de doenças e não as causas.

Trabalho Realizado

Na época de acadêmico de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Sandro participou do Centro de Medicina Preventiva, que realizava palestras educativas para estudantes com objetivo de conscientizar quanto ao abuso de álcool, cigarro e drogas. Os treinamentos ocorreram em praticamente todas as escolas de Campo Grande, públicas e privadas, em muitas empresas e inúmeros órgãos públicos.

Sempre andamos de mãos dadas, eu e a prevenção, disse.

Após sua formatura, Dr. Sandro teve uma nobre missão: a de participar do Instituto Ayrton Senna, onde constatou como o esporte é, de fato, um meio excelente para afastar nossos jovens do caminho do tráfico.

Já dentro do Hospital Regional, Dr. Sandro iniciou o programa TOI “terapia da obesidade infantil” uma abordagem multiprofissional inovadora, onde médicos, nutricionistas, psicólogos, professores de educação física e enfermeiros atuam em conjunto, reeducando e prevenindo a pandemia da obesidade e suas drásticas consequências físicas e emocionais.

À frente do CIVITOX não foi diferente: centenas de acadêmicos e profissionais de saúde foram capacitados, de forma interdisciplinar, médicos, biólogos, veterinários, farmacêuticos e enfermeiros atuam na prevenção e tratamento das intoxicações por animais peçonhentos, medicamentos e entorpecentes.

E agora em 2020 com a COVID-19? Dr. Sandro segue com o mesmo propósito. “Tivemos a oportunidade de conhecer tantos heróis, que se levantaram espontaneamente para enfrentar essa nova PANDEMIA, salvando e alguns perdendo a própria vida, indo contra um sistema politicamente viciado. Recebemos apoio de tantos médicos, gestores, incluindo nosso prefeito e o próprio presidente, que inclusive nos convidou para estar com ele em Brasília no Palácio do Planalto” finalizou.

O que pretende?

Dr. Sandro busca agora uma cadeira na Câmara de nossa Capital e pretende criar o hospital pediátrico municipal, resolvendo em definitivo a falta de pediatras nos postos de saúde e hospitais; valorizar o profissional da área de saúde, com pagamento da insalubridade e 30 horas semanais; criar a creche para filhos de funcionários dos hospitais públicos e privados; quer a inclusão das minorias e pessoas de alta vulnerabilidade social; pretende colocar médicos para atuar nos asilos, visando prevenção e promoção à saúde na melhor idade e também quer aumentar o controle no combate ao consumo de drogas, através da prática esportiva e a valorização do profissional de educação física.