Em entrevista para um programa de TV nesta semana, o candidato ao Governo do Estado voltou a condenar a alta carga tributária executada pelo governo de Reinaldo Azambuja em Mato Grosso do Sul. Durante todo o mandato como deputado, Contar posicionou-se contra os aumentos da atual gestão que junto com a pandemia por covid-19, massacraram o bolso do contribuinte.

“O nosso Mato Grosso do Sul é um dos Estado mais caros para você empreender, trabalhar e criar sua família. Nós não aguentamos mais pagar tantos impostos e não vermos os serviços públicos voltarem para nós. Então, ainda não temos uma educação de qualidade condizente, a segurança pública carece de uma série de investimentos, a questão da nossa infraestrutura, habitação, estradas, tem muito o que fazer. Lógico, hoje o setor que mais emprega e o que mais arrecada é o setor de comércio e serviços, que infelizmente é penalizado pela alta carga tributária do Estado”, disse Capitão Contar.

Capitão Contar pretende rever a carga tributária de Mato Grosso do Sul, caso seja eleito. Segundo a proposta inserida no seu plano de governo, ele pretende reduzir a carga tributária e aumentar a arrecadação com o aumento da base de arrecadação através da promoção da competitividade das empresas do Estado em relação aos concorrentes, cenário que propiciará uma queda nos preços dos produtos à população.

“Eu quero ser um governador, que irei trabalhar para reduzir a carga tributária do nosso Estado. dialogar francamente com os comerciantes, prestadores de serviços, população de um modo geral, para que a gente equalize isso. A gente consiga aumentar a base arrecadatória ou seja fomentar o consumo dentro do nosso Estado, atrair investimentos e ao mesmo tempo reduzir a carga tributária”, declarou Capitão Contar.

Segundo o Sindifisco/MS, em 2021 foram recolhidos R$ 16,200 bilhões em tributos em Mato Grosso do Sul, crescimento de 22,4% ante os R$ 13,235 bilhões angariados nos 12 meses de 2020. Conforme os dados do Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o valor já supera o montante arrecadado com todos os tributos em toda a série histórica do Confaz, que começou em 1998. Foram R$ 2,965 bilhões a mais no intervalo de um ano.

“Infelizmente o governo atual foi o que mais aumentou impostos. Inclusive agora nessa última gestão, o governador Reinaldo Azambuja, aumentou Fundersul, aumentou ITCD, inclusive de alguns itens, ICMS, chegou a aumentar mil 1000% , por exemplo, itens de informática, então não é justo, nós não aguentamos pagar tanto imposto aqui nesse Estado. E eu, quero ser o governador, que vai de verdade equalizar essa conta”, finalizou Contar.