Van do cantor Gusttavo Lima se envolveu num acidente no Km 206 da BR-230, em Soledade, na Paraíba (PB). O cantor não estava no veículo. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a van transportava os profissionais quando colidiu com outro carro e capotou. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram socorro às vítimas. A maioria dos envolvidos no acidente teve ferimentos leves. Cinco pessoas, que tiveram lesões mais sérias e foram encaminhadas ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande para a realização de exames. Até o momento, apenas um dos envolvidos no acidente não havia sido liberado porque precisou passar por um procedimento cirúrgico no tórax. A equipe voltava de um show de Gusttavo Lima na noite de domingo (19) que aconteceu em São Bento, no Sertão da Paraíba e viajavam com destino a Recife, onde pegariam um vôo de volta para suas casas. A equipe de Gusttavo Lima não se pronunciou até o momento sobre o ocorrido.