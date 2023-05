Vander e Zeca do PT cobram Riedel por mais autonomia para órgão comandado por indicação do partido

Depois de Riedel cumprir acordo com o PT e nomear o indicado do partido para o comando da Agraer, deputados cobram do governador melhores condições para que o órgão cumpra seus compromissos.

O deputado federal Vander Loubet (PT) e o deputado estadual Zeca (PT), estiveram em reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB) pedindo que o governador se comprometa em dar mais condições para o funcionamento da Agraer.

Vander declarou que a reunião foi no intuito de aproximar a atual gestão aos novos comandos de órgãos federais que atuam na mesma esfera da Agraer.

As conversas também foram sobre o andamento da Agraer. “o Zeca aproveitou para reivindicar ao Riedel uma estrutura melhor para que a Agraer e a Secretaria Executiva possam efetivamente cumprir com seus compromissos. A resposta foi positiva, o governador se comprometeu a dar mais condições para essas pastas funcionarem”, afirmou.

A Agraer é uma entidade corresponsável pela promoção do desenvolvimento rural, vinculada à Semagro.

Zeca do PT, que abertamente pediu votos para eleger Eduardo Riedel (PL) nas eleições de 2022. As indicações do partido para compor subsecretarias no governo de Riedel, foram vistas como consolidação do apoio político do PT ao governador tucano.