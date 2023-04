Vasco acerta últimos detalhes para anunciar Carabajal, do Santos, como reforço

O Vasco deve anunciar oficialmente a contratação do meia argentino Gabriel Carabajal, de 31 anos, que estava no Santos. O jogador desembarcou nesta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada.

O cruzmaltino terá ainda opção de compra ao final do vínculo, de R$ 17 milhões, mas o Peixe sabe que o valor pode ser negociado.

Contratado no ano passado pelo Santos, Carabajal não se adaptou à equipe e atuou em 12 partidas, marcando apenas um gol. O jogador chegou após grande destaque no Argentinos Juniors-ARG, por R$ 8 milhões, e assinou contrato até o final de 2026. Com Odair Helmann, atuou apenas em quatro partidas em 2023, sendo titular em duas delas.

Carabajal chega para ser opção ao meia Alex Teixeira. Devido a problemas de lesão, Teixeira é visto como um jogador que será poupado em algumas partidas e o técnico Maurício Barbieri não enxergava ninguém com suas características no elenco. A contratação do argentino foi aprovado pelo treinador e por sua comissão técnica.

Último dia de janela

Carabajal já se junta ao Vasco para os treinamentos nesta quinta-feira e seu nome deve aparecer no Boletim Informativo Diário da CBF, uma vez que é o último dia da janela de transferências nacional.

Sendo assim, ele já estará à disposição para o confronto de domingo (23), às 16h (de Brasília), diante do Palmeiras, no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes do Santos e do Argentinos Juniors, o meia passou também por Talleres, Unión, Patronato, San Martin de Juan e Godoy Cruz, todos da Argentina. No início da carreira, atuou na Colômbia pelo Patriotas.