Vasco e Palmeiras empatam em jogo eletrizante no Maracanã pelo Brasileirão

Vasco e Palmeiras fizeram um grande jogo no Maracanã, diante de cerca de 60 mil pessoas. O duelo eletrizante terminou empatado em 2 a 2 e os times seguem invictos na atual edição do Campeonato Brasileiro.

O time carioca chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Pedro Raul e Gabriel Pec, mas Rafael Navarro descontou para o alviverde ainda no primeiro tempo. Na volta para a etapa final, Artur deixou tudo igual.

Com o resultado, Vasco e Palmeiras chegam aos quatro pontos em dois jogos disputados na competição e seguem invictos. Na próxima rodada, o Vasco recebe o Bahia, no dia 1º de maio, em São Januário, a princípio.

Já o Palmeiras tem um duelo na Copa do Brasil, quarta-feira (26), diante do Tombense, em Minas Gerais. Na Série A, faz o clássico com o Corinthians, no sábado (29), no Allianz Parque.

Primeiro tempo muito movimentado

Sem os técnicos no banco de reservas — tanto Maurício Barbieri quanto Abel Ferreira cumpriram suspensão automática —, Vasco e Palmeiras iniciaram o primeiro tempo em total equilíbrio. As duas equipes abusaram dos erros de passes nos minutos iniciais, além das faltas para parar a jogada.

O Palmeiras foi quem assustou primeiro com Zé Rafael. Com um time modificado, os paulistas deixaram o Vasco gostar do jogo.

A partir daí, a partida ganhou muita emoção no Maracanã. E Alex Teixeira fez jogada sensacional para encontrar Pedro Raul na área e abrir o marcador para os donos da casa e explodir os cerca de 60 mil presentes no Maior do Mundo.

Dez minutos depois, foi a vez do iluminado Gabriel Pec pegar rebote de Weverton e ampliar para o Vasco.

Com o jogo aberto, o Vasco quase marcou o terceiro ainda na etapa inicial. Quando a partida caminhava para o intervalo com a vantagem de dois gols vascaína, Gabriel Menino cruzou com precisão e Rafael Navarro diminui, recolocando o Palmeiras na partida para o segundo tempo.

Palmeiras é só ataque no segundo tempo

O gol no fim do primeiro tempo, que descontou a vantagem do Vasco, animou a equipe do Palmeiras. Na volta para o segundo tempo, Abel Ferreira soltou os laterais e os meias e a equipe mudou a postura. Com mais de 60% de posse de bola, a partida ficou um ataque contra defesa.

Navarro, Artur e os gols que deram números finais ao empate diante do Vasco no Maracanã ⚽️⚽️#AvantiPalestra #VASxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/rX9yXUlgtd — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 23, 2023

Recuado, o Vasco tentou segurar ao máximo a pressão palmeirenses e contragolpear. Mas, de tanto tentar, o Palmeiras chegou ao merecido empate antes dos 20 do segundo tempo. O pequeno Artur subiu de cabeça para igualar a partida.

Com o empate, o Maracanã silenciou um pouco e o Palmeiras aumentou ainda mais a pressão sobre os donos da casa. Com o apito final, os dois times foram aplaudidos pelo público presente.