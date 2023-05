Vasco joga mal, mas arranca empate do Coritiba fora de casa pelo Brasileirão

O Vasco não teve uma noite inspirada, mas saiu com um empate fora de casa contra o Coritiba. O duelo no Couto Pereira foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coxa abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com o atacante Zé Roberto. Foi o primeiro gol dele na passagem pelo time paranaense.

GOOOOOOL! 🇳🇬 É o primeiro do Zé Roberto com a camisa coxa-branca. Vamos pra cima. meu Verdão. 🟢⚪️ 🎥 Júlio Bernardo | InstaJCoxa pic.twitter.com/XjtLpYDfGV — Coritiba (@Coritiba) May 11, 2023

Na segunda etapa, o técnico Maurício Barbieri mexeu muito no time. Entre as novas peças, estava o jovem ponta Erick Marcus, de 19 anos, que mostrou oportunismo para empatar aos 34 do segundo tempo.

Com o empate, o Vasco fica na 14ª posição, com seis pontos conquistados. O time recebe o Santos em São Januário no próximo domingo.

Já o Coritiba segue na vice-lanterna, sem ter vencido neste Brasileirão, com dois pontos. Na próxima rodada, encara um clássico contra o Athletico-PR na Arena da Baixada.

